У Кривому Розі горів торгівельний комплекс: знищено меблі, продукцію та техніку магазинів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Кривому Розі через пожежу в торгівельному комплексі вогнем знищено меблі, продукцію та техніку магазинів, які були розташовані на першому поверсі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
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"26-го березня о 00:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті 200-річчя Кривого Рогу Саксаганського району міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється,що за викликом негайно направлено чергові відділення 12-ої, 14-ої та 26-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що займання виникло в двоповерховому торгівельному комплексі на першому поверсі. Вогнем знищено меблі, продукцію та техніку магазинів, які були розташовані на першому поверсі в торгівельному комплексі. Загальна площа пожежі 100 м. кв. Пожежу локалізовано о 01:10 та ліквідовано о 02:10", - інформує ДСНС.
Також зазначається, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Доповнення
В Одесі загинув рятувальник під час ліквідації пожежі.