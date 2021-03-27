В результате пожара в доме в Днепре пострадали два человека

Цитата

“27 марта в 01:11 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Светлова Шевченковского района города Днепр”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по вызову сразу были направлены спасатели, которые установили, что пожар возник внутри спальной комнаты на третьем этаже трехэтажного жилого дома.

“Огонь мгновенно охватил помещение дома. Из окна третьего этажа наблюдалось открытое горение и была угроза распространения огня на крышу дома. Было выяснено, что 11 человек из которых 7 детей самостоятельно покинули горящую дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений”, — рассказали в пресс-центре.

“В результате пожара пострадала женщина 1965 года, госпитализированная работниками экстренной медицинской помощи в Днепровской городской клинической больницы № 2 с предварительным диагнозом — 80% термических ожогов тела (состояние тяжелое). Также, в результате пожара пострадал мужчина 2000 года рождения который доставлен работниками экстренной медицинской помощи в Днепровской городской клинической больницы № 2 с предварительным диагнозом — 10% термических ожогов тела (состояние средней тяжести)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем было уничтожено вещи домашнего обихода, мебель, внутренняя облицовка стен дома. Повреждена крыша здания. Общая площадь пожара составила 40 метров. кв.

“Пожар локализован в 1:43 и ликвидирован в 1:50. К тушению пожара были привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники”, — резюмировали в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 27 марта в Днепре произошел другая пожар. Тогда в жилом доме погиб один человек.