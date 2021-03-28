В результате пожара в доме в Ивано-Франковске погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Ивано-Франковске погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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“28 марта в 5:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ивано-Франковск на улице Северный Бульвар”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия были направлены пожарные, которые выяснили, что пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
“Чрезвычайники провели эвакуацию жителей из верхних этажей здания с помощью автолестницы. На месте происшествия было найдено потерпевшего, который не подавал признаков жизни и вынесен на свежий воздух. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины”, — добавляется в сообщении.
Детали
Сообщается, что пожар удалось ликвидировать в 05:50.
“Причина возникновения пожара устанавливается”, — резюмировали пожарные.
Напомним
Накануне в селе Белозерье Черкасского района возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека, в том числе двое детей.