На Київщині ліквідували пожежу приватного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Київській області, у смт Коцюбинське, ліквідували пожежу житлового будинку на чотири господаря. Про це повідомили у пресцентрі МВС та ДСНС, передає УНН.
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"28 березня о 18:52 до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку на чотири господаря за адресою: смт. Коцюбинське, вул. Парижської комуни", - йдеться у повідомленні.
Що відомо
Зазначається, що на місце події направлено черговий караул. По прибуттю на місце подій встановлено, що горить дах та перекриття житлового будинку по всій площі.
"Через значне задимлення та швидке розповсюдження прийнято рішення про залучення додаткових сил", - розповіли у МВС.
Зазначається, що пожежу було локалізовано о 20:50 та повністю ліквідовано о 21:47 на площі 520 м.кв.
На пожежі працювало 5 одиниць техніки, 2 ланки газодимозахисної служби, на гасіння було подано 4 ствола Б.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо
В ніч на 28 березня, внаслідок пожежі у будинку в Івано-Франківську, загинув чоловік.