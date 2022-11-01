В Киевской области эксгумировали 1367 тел гражданских – Нацполиция

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"В Киевской области эксгумация продолжается и до настоящего времени. На сегодня эта цифра уже составила 1367 тел гражданских, которые стали жертвами войны только на территории Киевской области. Остаются пропавшими без вести 384 соотечественника. Мы не знаем об их судьбе. Надеемся, что они живы и просто вывезены на территорию рф", – сообщил Небытов.

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