В Киевской области эксгумировали 1367 тел гражданских – Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На территории Киевской области эксгумировали 1367 тел гражданских, которые погибли во время российской оккупации. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"В Киевской области эксгумация продолжается и до настоящего времени. На сегодня эта цифра уже составила 1367 тел гражданских, которые стали жертвами войны только на территории Киевской области. Остаются пропавшими без вести 384 соотечественника. Мы не знаем об их судьбе. Надеемся, что они живы и просто вывезены на территорию рф", – сообщил Небытов.
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