Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин окупантів

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"Колона військових рф 7 березня зайшла в Ізюм. Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули", - повідомляють правоохоронці.

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Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих.

Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56.

Після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.

"На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований", - додали в Нацполіції.

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