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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин окупантів

Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин окупантів

Київ • УНН

 • 249050 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Військові рф розстріляли авто з цивільними в Ізюмі. Окупанти відтягнули автомобіль танком і скинули з мосту. Про це УНН пише з посиланням на Нацполіцію в Telegram.

Цитата

"Колона військових рф 7 березня зайшла в Ізюм. Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули", - повідомляють правоохоронці.

Деталі

Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих.

Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56.

Після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

Місцеві розказують, що розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту.

"На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований", - додали в Нацполіції.

Раніше

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан припустив, що Україна зможе екстрадувати до МКС підозрюваних російських військових злочинців, якщо судовий процес не може відбутися в Україні з юридичних причин.

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