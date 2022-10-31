Расстрелянные российскими военными почти вплотную - харьковские следователи зафиксировали еще одно преступление оккупантов

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Военные рф расстреляли авто с гражданскими в Изюме. Оккупанты оттянули автомобиль танком и сбросили с моста. Об этом УНН пишет со ссылкой на Нацполицию в Telegram.

Цитата

"Колонна военных рф 7 марта зашла в Изюм. Оккупанты расстреляли авто с гражданскими, которое ехало им навстречу. Трое мужчин - отец с сыном и их знакомый погибли", - сообщают правоохранители.

Детали

Сегодня на кладбище в городе Изюме полицейские изъяли останки погибших.

Самому младшему 24 февраля – в день полномасштабного вторжения россии в Украину - исполнилось 20 лет. Его отцу – 46, их знакомому – 56.

После обстрела автомобиль сгорел. И останки были похоронены на местном кладбище близкими друзьями.

Местные рассказывают, что расстрелянное авто несколько дней стояло на улице, потом оккупанты оттащили его танком и сбросили с моста.

"На месте расстрела автомобиля Форд Транзит, на берегу небольшой реки, куда упала машина, а также на месте захоронения работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, криминалисты, эксперты. Очередное преступление россиян тщательно задокументировано", - добавили в Нацполиции.

Ранее

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан предположил, что Украина сможет экстрадировать в МУС подозреваемых российских военных преступников, если судебный процесс не может состояться в Украине по юридическим причинам.

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