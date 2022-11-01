На Київщині ексгумували 1367 тіл цивільних – Нацполіція

Цитата

"На Київщині ексгумація триває і до теперішнього часу. На сьогодні ця цифра вже склала 1367 тіл цивільних, які стали жертвами війни тільки на території Київської області. Залишаються зниклими безвісти 384 співвітчизники. Ми не знаємо про їхню долю. Сподіваємося, що вони живі й просто вивезені на територію рф", – повідомив Нєбитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин окупантів