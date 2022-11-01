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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Київщині ексгумували 1367 тіл цивільних – Нацполіція

На Київщині ексгумували 1367 тіл цивільних – Нацполіція

Київ • УНН

 • 210921 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На території Київської області ексгумували 1367 тіл цивільних, які загинули під час російської окупації. Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"На Київщині ексгумація триває і до теперішнього часу. На сьогодні ця цифра вже склала 1367 тіл цивільних, які стали жертвами війни тільки на території Київської області. Залишаються зниклими безвісти 384 співвітчизники. Ми не знаємо про їхню долю. Сподіваємося, що вони живі й просто вивезені на територію рф", – повідомив Нєбитов.

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