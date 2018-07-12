В Киевской области двое мужчин изнасиловали иностранную туристку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сотрудники полиции Киевской области задержали одного из двух мужчин, которые изнасиловали иностранную туристку вблизи зоны отчуждения ЧАЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее неестественным путем изнасиловали двое незнакомцев", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчины согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого - забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.
Двое суток работа оперативников Ивановской отдела полиции была сосредоточена на установке и розыске злоумышленников. Одного из них, 24-летнего киевлянина, уже задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.
Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.
Продолжается расследование по рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку .