В Киевской области двое мужчин изнасиловали иностранную туристку

"24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее неестественным путем изнасиловали двое незнакомцев", - говорится в сообщении.



Как отмечается, мужчины согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнем привязали к дереву и изнасиловали. После этого - забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.



Двое суток работа оперативников Ивановской отдела полиции была сосредоточена на установке и розыске злоумышленников. Одного из них, 24-летнего киевлянина, уже задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.



Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.



Продолжается расследование по рамках открытых уголовных производств по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.



Напомним, в Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку .