На Київщині двоє чоловіків зґвалтували іноземну туристку

"24-річна дівчина, яка подорожувала автостопом по Україні, повідомила поліцію, що в лісосмузі поблизу зони ЧАЕС її неприроднім шляхом зґвалтували двоє незнайомців", - йдеться у повідомлення.



Як зазначається, чоловіки погодилися підвезти туристку до кордону на своєму автомобілі та перед цим запропонували відвідати зону відчуження. Щоб проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ремнем прив’язали до дерева та зґвалтували.

Після цього – забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли.



Дві доби робота оперативників Іванківського відділу поліції була зосереджена на встановлення та розшук зловмисників. Одного із них, 24-річного киянина, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Речові докази вилучено. Хлопець зізнався у скоєному.



Наразі призначено ряд експертиз. Поліцейські встановлюють місцеперебування спільника затриманого.



Триває розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.



Нагадаємо, на Київщині психічнохворий задушив, зґвалтував, пограбував і підпалив пенсіонерку.