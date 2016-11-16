В Киевской области в государственную собственность вернули землю стоимостью более 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура вернула в собственность более 13 га земель Службы автомобильных дорог в Бориспольском районе стоимостью более 5,3 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что распоряжением Бориспольской райгосадминистрации прекращено право постоянного пользования частью земельного участка, который находился в пользовании Службы автомобильных дорог в Киевской области, без обязательного согласования Укравтодора и без учета стратегического значения автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
Суд признал указанное распоряжение недействительным и истребовал в пользу государства земельные участки площадью свыше 13 га, которые входили в состав земель автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и находились на праве постоянного пользования у Службы автомобильных дорог в Киевской области.