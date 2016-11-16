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15 марта, 19:03 • 109947 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151804 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128407 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121601 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107503 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102792 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киевской области в государственную собственность вернули землю стоимостью более 5 млн грн

В Киевской области в государственную собственность вернули землю стоимостью более 5 млн грн

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура вернула в собственность более 13 га земель Службы автомобильных дорог в Бориспольском районе стоимостью более 5,3 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что распоряжением Бориспольской райгосадминистрации прекращено право постоянного пользования частью земельного участка, который находился в пользовании Службы автомобильных дорог в Киевской области, без обязательного согласования Укравтодора и без учета стратегического значения автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Суд признал указанное распоряжение недействительным и истребовал в пользу государства земельные участки площадью свыше 13 га, которые входили в состав земель автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и находились на праве постоянного пользования у Службы автомобильных дорог в Киевской области.

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