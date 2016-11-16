На Київщині до державної власності повернули землю вартістю понад 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокуратура повернула у державну власність понад 13 га земель Служби автомобільних доріг у Бориспільському районі вартістю більш ніж 5,3 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що розпорядженням Бориспільської райдержадміністрації припинено право постійного користування частиною земельної ділянки, яка перебувала у користуванні Служби автомобільних доріг у Київській області, без обов’язкового погодження Укравтодору та без врахування стратегічного значення автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський.
Суд визнав вказане розпорядження недійсним та витребував на користь держави земельні ділянки площею понад 13 га, які відносились до складу земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства і перебували на праві постійного користування у Служби автомобільних доріг у Київській області.