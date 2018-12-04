В Киевской области мужчины обворовывали людей, притворяясь СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киевской области силовики задержали 4 мужчин, совершавших разбойные нападения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, передает УНН.
Так, группа мужчин, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершавших разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров. Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружено спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений.
"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 187 УК Украины (разбой). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Добавим, участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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