СБУ затримала бійця Нацгвардії за збут зброї

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою виявили угруповання у Києві, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї, до якого також входив військовослужбовець Національної гвардії. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.