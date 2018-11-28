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СБУ затримала бійця Нацгвардії за збут зброї

СБУ затримала бійця Нацгвардії за збут зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою виявили угруповання у Києві, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї, до якого також входив військовослужбовець Національної гвардії. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, передає УНН.

За даними прес-центру, учасники угруповання, до складу якого входив військовослужбовець Нацгвардії, замовляли за кордоном “комплектуючі” для збирання зброї.

“Товар вони отримували міжнародними поштовими відправленнями. Зловмисники збирали засоби ураження та реалізовували клієнтам на "чорному ринку“, у том числі представникам кримінальних кіл. Середня вартість однієї одиниці зброї становила дві тисячі доларів США”, — уточнили у відомстві.

У спецслужбі також поінформували, що правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії у Києві при спробі збуту восьми одиниць вогнепальної зброї.

Крім того, як розповіли у СБУ, під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ вилучили чимало запчастин до короткоствольної вогнепальної зброї, зокрема, пістолетних затворів, рамок, стволів та магазинів.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України.

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