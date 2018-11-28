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СБУ задержала бойца Нацгвардии за сбыт оружия

СБУ задержала бойца Нацгвардии за сбыт оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой обнаружили группировку в Киеве, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия, в которую также входил военнослужащий Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает УНН.

По данным пресс-центра, участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за границей “комплектующие” для сбора оружия.

“Товар они получали международными почтовыми отправлениями. Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов”, - уточнили в ведомстве.

В спецслужбе также сообщили, что правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, как рассказали в СБУ, во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли немало запчастей для короткоствольного огнестрельного оружия, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки вербовки враждебными спецслужбами граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

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