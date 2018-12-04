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На Київщині чоловіки обкрадали людей, прикидаючись СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Київській області силовики затримали 4 чоловіків, які здійснювали розбійні напади на дорогах. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, передає УНН.

Так, група чоловіків, використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України, здійснювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, заволодівали майном водіїв та пасажирів. Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів.

"Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 187 КК України (розбій).На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Додамо, учасникам групи загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала нацгвардійця за збут зброї.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України.

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