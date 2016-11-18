На Киевщине мужчина застрелил рабочего, чтобы не платить ему деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киевской области суд арестовал 33-летнего мужчину, который смертельно ранил наемного работника, чтобы не платить ему деньги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 16 ноября текущего года, в приемное отделение Боярской больницы доставили мужчину 1970 года рождения с огнестрельным ранением. Не приходя в сознание пострадавший скончался в больнице.
В тот же день, в ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Как выяснилось, 33-летний работодатель, чтобы не платить денег наемному работнику решил его застрелить.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
За совершенное правонарушение мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Кроме того, зарегистрировано еще одно уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
По ходатайству Киево-Святошинской городской прокуратуры подозреваемый находится под стражей.