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На Київщині чоловік застрелив робітника, щоб не платити йому гроші

На Київщині чоловік застрелив робітника, щоб не платити йому гроші

Київ • УНН

 • 12037 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Київщині суд заарештував 33-річного чоловіка, який смертельно поранив найманого робітника, щоб не платити йому гроші. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що 16 листопада поточного року, до приймального відділення Боярської лікарні доставили чоловіка 1970 року народження з вогнепальним пораненням. Не приходячи до тями постраждалий помер у лікарні.

Того ж дня, у ході проведення розшукових заходів, правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали у порядку ст.208 КПК України.

Як з’ясувалося, 33-річний роботодавець, щоб не платити грошей найманому робітнику вирішив його застрелити.

Зловмиснику оголошено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За скоєне правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Крім того, зареєстровано ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За клопотанням Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваний перебуватиме під вартою.

Українські Національні Новини

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