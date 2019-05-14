В Киевской области мужчина с вилами напал на женщину-прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В городе Тараща Киевской области мужчина с вилами напал на соседку, которая оказалась сотрудницей прокуратуры. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда рядом с его домом проходила женщина, которая живет неподалеку, и двое ее малолетних детей.
Мужчина бросился к ней с вилами и ранил в руку. К счастью серьезных травм пострадавшая не получила, а отделалась ссадинами и синяками.
Устанавливаются причины и обстоятельства действий нападающего.
Начато досудебное расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.
Как сообщал УНН, в Луганской области мужчина напал на полицейского с ножом.