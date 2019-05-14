На Київщині чоловік з вилами напав на жінку-прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У місті Тараща Київської області чоловік з вилами напав на сусідку, яка виявилась співробітницею прокуратури. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння, коли поряд з його будинком проходила жінка, що мешкає неподалік, та двоє її малолітніх дітей.
Чоловік кинувся до неї з вилами та поранив у руку. На щастя серйозних травм потерпіла не отримала, а відбулася саднами та синцями.
Наразі встановлюються причини та обставини дій нападника.
Розпочато досудове розслідування за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.
Як повідомляв УНН, на Луганщині чоловік напав на поліцейського з ножем.