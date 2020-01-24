В Киевской области мужчина украл у ребенка портфель с учебниками
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который украл у 10-летнего школьника портфель с учебниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции ГУНП области.
"На прошлой неделе в с. Княжичи 10-летний парень забыл на кассе местного супермаркета школьный портфель, которым в дальнейшем решил завладеть неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.
Указано, что мать ребенка обратилась в полицию.
"Вчера работники криминальной полиции установили причастного к краже мужчину. Им оказался 51-летний местный житель", - добавили в отделе коммуникации.
Сообщается, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Начато досудебное расследование.
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