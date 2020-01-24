На Київщині чоловік вкрав у дитини портфель з підручниками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Київщині затримали чоловіка, який вкрав у 10-річного школяра портфель з підручниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції ГУНП області.
"Минулого тижня у с. Княжичі 10-річний хлопець забув на касі місцевого супермаркету шкільний портфель, яким у подальшому вирішив заволодіти невідомий чоловік", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що мати дитини звернулася до правоохоронців.
"Вчора працівники кримінальної поліції встановили причетного до крадіжки чоловіка. Ним виявився 51-річний місцевий житель", - додали у відділі комунікації.
Повідомляється, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років. Розпочато досудове розслідування.
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