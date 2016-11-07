На Киевщине мужчина проведет 13 лет в тюрьме за изнасилование дочери

В июне прошлого года, 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрал свою малолетнюю дочь от бабушки. Найдя в одном из сел Фастовского района нежилое помещение, отец удовлетворил свою половую страсть в отношении дочери 2014 рождения, вызвав у малолетней многочисленные телесные повреждения.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) УК и назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.