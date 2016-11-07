На Київщині чоловік проведе 13 років у тюрмі за зґвалтування доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Київщині чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
У червні минулого року, 28-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, забрав свою малолітню доньку від бабусі. Знайшовши в одному з сіл Фастівського району нежиле приміщення, батько задовольнив свою статеву пристрасть відносно доньки 2014 року народження, спричинивши малолітній численні тілесні ушкодження.
Чоловіка визнано винним за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) ККУ та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.