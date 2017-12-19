В Киевской области из-за непогоды пробок на дорогах не наблюдается - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киевской области в результате осложнения погодных условий пробок на дорогах не наблюдается. Об этом УНН сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
“Очевидно, водители прислушались к советам и решили меньше выезжать на собственном транспорте — пробок на дорогах не наблюдается. Вследствие непогоды на дорогах Киевщины произошло 136 ДТП, в которых 6 человек пострадали”, — сказал М.Жукович.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки из снежных заносов изъято 333 автомобили и оказана помощь 593 лицам.
Напомним, по данным Укравтодора, по состоянию на 7:00 транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.