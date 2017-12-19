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На Київщині через негоду заторів на автошляхах не спостерігається - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Київській області внаслідок ускладнення погодних умов заторів на дорогах не спостерігається. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.

"Вочевидь, водії дослухалися до порад і вирішили менше виїжджати на власному транспорті - заторів на дорогах не спостерігається. Внаслідок негоди на дорогах Київщини сталося 136 ДТП, в яких 6 осіб постраждало", - сказав М.Жукович.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів вилучено 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.

Нагадаємо, за даними Укравтодору, станом на 7:00 транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.

Українські Національні Новини

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