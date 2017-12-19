На Київщині через негоду заторів на автошляхах не спостерігається - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Київській області внаслідок ускладнення погодних умов заторів на дорогах не спостерігається. Про це УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"Вочевидь, водії дослухалися до порад і вирішили менше виїжджати на власному транспорті - заторів на дорогах не спостерігається. Внаслідок негоди на дорогах Київщини сталося 136 ДТП, в яких 6 осіб постраждало", - сказав М.Жукович.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів вилучено 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.
Нагадаємо, за даними Укравтодору, станом на 7:00 транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.