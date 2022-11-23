На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киев летела 31 российская ракета, 21 была сбита. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
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«По информации от военных на город Киев летела 31 ракета, 21 была сбита. Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена», – рассказал Кличко.
По его словам, отсутствует водоснабжение, работники Киевводоканала и Киевэнерго работают, чтобы все восстановить.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попадании в объект инфраструктуры столицы.
В Киеве из-за попадания ракеты в двухэтажное здание количество погибших возросло до трех человек.