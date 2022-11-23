На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита – Кличко

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«По информации от военных на город Киев летела 31 ракета, 21 была сбита. Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры. Сейчас часть города обесточена», – рассказал Кличко.

По его словам, отсутствует водоснабжение, работники Киевводоканала и Киевэнерго работают, чтобы все восстановить.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о попадании в объект инфраструктуры столицы.

В Киеве из-за попадания ракеты в двухэтажное здание количество погибших возросло до трех человек.