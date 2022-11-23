Влучання у двоповерхову будівлю в Києві: кількість загиблих зросла до 3 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Києві через влучання ракети у двоповерхову будівлю кількість загиблих зросла до трьох осіб, постраждало шестеро. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Цитата
«Внаслідок влучання пошкоджено двоповерхову будівлю. Три людини загинуло та шість постраждало», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.