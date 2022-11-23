Попадание в двухэтажное здание в Киеве: количество погибших выросло до 3 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве из-за попадания ракеты в двухэтажное здание количество погибших возросло до трех человек, пострадало шестеро. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали», - говорится в сообщении.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в объект инфраструктуры столицы.