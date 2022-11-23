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На Київ летіла 31 ракета, 21 було збито – Кличко

На Київ летіла 31 ракета, 21 було збито – Кличко

Київ • УНН

 • 389250 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Київ летіла 31 російська ракета, 21 було збито. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Цитата

«По інформації від військових на місто Київ летіла 31 ракета, 21 було збито. Декілька влучань в обєкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена», - розповів Кличко.

За його словами, відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб все відновити.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

В Києві через влучання ракети у двоповерхову будівлю кількість загиблих зросла до трьох осіб.

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