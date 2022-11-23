На Київ летіла 31 ракета, 21 було збито – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Київ летіла 31 російська ракета, 21 було збито. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
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«По інформації від військових на місто Київ летіла 31 ракета, 21 було збито. Декілька влучань в обєкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена», - розповів Кличко.
За його словами, відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб все відновити.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.
В Києві через влучання ракети у двоповерхову будівлю кількість загиблих зросла до трьох осіб.