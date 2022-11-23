На Київ летіла 31 ракета, 21 було збито – Кличко

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«По інформації від військових на місто Київ летіла 31 ракета, 21 було збито. Декілька влучань в обєкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена», - розповів Кличко.

За його словами, відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб все відновити.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

В Києві через влучання ракети у двоповерхову будівлю кількість загиблих зросла до трьох осіб.