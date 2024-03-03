На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы
Киев • УНН
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Кировоградскую область.
В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете, которая движется на Кировоградщину, передает УНН.
"Ракета на Кировоградщину", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. В Николаеве слышали звук взрыва.
На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Кировоградскую область.
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