У ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, у Миколаєві чутно звук вибуху
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу удару балістичних ракет з півдня, коли в багатьох регіонах пролунали сирени повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляє Суспільне, передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня
Тривога оголошення у багатьох областях України, зокрема, у Києві.
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Тим часом Суспільне повідомляє про звуки вибухів у Миколаєві.