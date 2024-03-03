В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, в Николаеве слышен звук взрыва
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистических ракет с юга, когда во многих регионах прозвучали сирены воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения врагом баллистического вооружения. В Николаеве слышен звук взрыва, сообщает Суспільне, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения с юга
Тревога объявления во многих областях Украины, в частности, в Киеве.
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Между тем Суспільне сообщает о звуках взрывов в Николаеве.
В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, в Николаеве слышен звук взрыва
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистических ракет с юга, когда во многих регионах прозвучали сирены воздушной тревоги.
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