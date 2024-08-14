На Кировоградщине ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  100997 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  105937 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  107738 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101969 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81913 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  153032 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  188588 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  175429 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  198182 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  194795 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  43417 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  57676 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  54803 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  100227 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа 2024, 03:11  •  103732 просмотра
Актуальное
На Кировоградщине ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

На Кировоградщине ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:35  •  14904 просмотра

Read in English

Ночью враг атаковал Кировоградскую область ракетами и дронами. Украинские защитники сбили 17 ударных БпЛА, в том числе над областью. По предварительным данным, обошлось без последствий.

В Кировоградской области ночью отражали атаку дронов российских войск, по предварительным данным, обошлось без последствий, сообщил в среду глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.

Очередная неспокойная ночь. Вражеская атака ракетами и дронами. Защитники неба уничтожили 17 ударных БПЛА, в том числе и в небе над нашей областью. Предварительная информация - обошлось без последствий

- написал Райкович в Telegram.

У небі над Україною вночі знищили 17 з 23 ворожих "шахедів", армія рф атакувала двома ракетами14 августа 2024, 05:56 • 21763 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  9346 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  13029 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  26622 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  108924 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  105377 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  106319 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  92780 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  61443 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  66729 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
13 августа 2024, 06:59  •  67920 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Популярные

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81913 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101969 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  107738 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  105937 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  100997 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  153032 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  188588 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  175429 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  198182 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  194795 просмотра

Война

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

  •  4036 просмотра
Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

  •  6326 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

  •  10036 просмотра
Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

  •  10309 просмотра
В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

  •  16109 просмотра

политика

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  9388 просмотра
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
Эксклюзив

  •  13065 просмотра
Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

  •  24633 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  55943 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81927 просмотра

Война

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

Армия рф атаковала приграничье Черниговщины дронами и из артиллерии: 9 взрывов за сутки

  •  4036 просмотра
Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

Бои на Харьковщине: оккупанты готовятся к проведению наступательных действий в районе Тихого, перемещают личный состав возле Глубокого

  •  6326 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

россияне обстреляли Донецкую область 8 раз: один погибший, двое раненых

  •  10036 просмотра
Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

  •  10309 просмотра
В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

В Кировоградской областью ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали

  •  16109 просмотра

политика

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  9388 просмотра
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
Эксклюзив

  •  13065 просмотра
Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

  •  24633 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  55943 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  81927 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  39176 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  145259 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  146691 просмотра

Экономика

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  12019 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  101972 просмотра
В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

  •  27777 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  101767 просмотра
Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

  •  40501 просмотра

Киев

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  17158 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  32269 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  32497 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  34649 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

13 августа 2024, 03:42  •  61812 просмотра