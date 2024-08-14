На Кировоградщине ночью отражали вражескую атаку дронов: последствий не фиксировали
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Кировоградскую область ракетами и дронами. Украинские защитники сбили 17 ударных БпЛА, в том числе над областью. По предварительным данным, обошлось без последствий.
В Кировоградской области ночью отражали атаку дронов российских войск, по предварительным данным, обошлось без последствий, сообщил в среду глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.
Очередная неспокойная ночь. Вражеская атака ракетами и дронами. Защитники неба уничтожили 17 ударных БПЛА, в том числе и в небе над нашей областью. Предварительная информация - обошлось без последствий
У небі над Україною вночі знищили 17 з 23 ворожих "шахедів", армія рф атакувала двома ракетами14 августа 2024, 05:56 • 21763 просмотра