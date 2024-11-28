На Кировоградщине из-за вражеского удара возникли пожары - ОВА
Киев • УНН
Утром 28 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов возникли пожары, жертв нет, спасатели работают на месте.
Армия рф утром 28 ноября наносила удары с помощью ракет и беспилотников по Кировоградской области, в результате чего возникли пожары, сообщает глава ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
Враг бил по Кировоградщине ракетами и дронами. На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет
Он призвал экономно использовать электроэнергию.
Райкович. напомнил, что" пункты несокрушимости " в области работают. Адреса здесь.
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