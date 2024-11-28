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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Кировоградщине из-за вражеского удара возникли пожары - ОВА

На Кировоградщине из-за вражеского удара возникли пожары - ОВА

Киев  •  УНН

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Утром 28 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов возникли пожары, жертв нет, спасатели работают на месте.

Армия рф утром 28 ноября наносила удары с помощью ракет и беспилотников по Кировоградской области, в результате чего возникли пожары, сообщает  глава ОВА Андрей Райкович, передает УНН.   

Враг бил по Кировоградщине ракетами и дронами. На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет

- написал Райкович.

Он призвал экономно использовать электроэнергию.

Райкович. напомнил, что" пункты несокрушимости " в области работают. Адреса здесь.

Вражеская атака на Одесскую область: есть пострадавший и повреждения28 нояб. 2024, 07:18 • 7873 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область