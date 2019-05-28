В Кировоградской области задержали военного, сбывавшего амфетамин
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, 28 мая, в Кировоградской области задержали военнослужащего за сбыт сильнодействующего наркотического вещества "амфетамин" своим сослуживцам. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
Военный незаконно хранил и сбывал своим сослуживцам амфетамин.
После реализации очередной партии наркотиков на 6000 грн, правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные и процессуальные действия.
Военная прокуратура Кировоградского гарнизона задержанному готовит сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Напомним, наркодилер под следствием продолжал заниматься сбытом наркотиков в Смеле.