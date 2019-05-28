На Кіровоградщині затримали військового, який збував амфетамін
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, на Кіровоградщині затримали військовослужбовця за збування сильнодіючої наркотичної речовини “амфетамін” своїм співслужбовцям. Про це поінформували в прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
Військовий незаконно зберігав та збував своїм співслужбовцям амфетамін.
Після реалізації чергової партії наркотиків на 6 000 грн, правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі та прокурори проводять першочергові слідчі й процесуальні дії.
Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону затриманому готує повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, наркодилер під слідством продовжував займатися збутом наркотиків у Смілі.