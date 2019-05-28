Наркодилер під слідством продовжував займатися збутом наркотиків у Смілі

КИЇВ. 28 травня. УНН. До поліцейських Смілянського відділу поліції надійшла інформація про чоловіка, який займається збутом наркотичних засобів на території міста. Під час здійснення оперативної закупки, місцевий житель, за місцем свого проживання збув фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта являється небезпечною психотропною речовиною – амфетаміном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Черкаській області.