Наркодилер під слідством продовжував займатися збутом наркотиків у Смілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. До поліцейських Смілянського відділу поліції надійшла інформація про чоловіка, який займається збутом наркотичних засобів на території міста. Під час здійснення оперативної закупки, місцевий житель, за місцем свого проживання збув фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта являється небезпечною психотропною речовиною – амфетаміном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Черкаській області.
Разом з тим, в подальшому поліцейські отримали інформацію, що даний чоловік, знаходячись під слідством продовжує займатися збутом наркотиків. Так, через декілька днів поліцейські задокументували ще один факт збуту наркотичних засобів даною особою. Крім того, під час огляду його місця проживання виявлено два поліетиленові пакети, один з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, інший – з порошкоподібною речовиною бежевого кольору.
Речові докази вилучено та направлено на дослідження. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкціями статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Житомирі наркодилера посадили під домашній арешт за збут кокаїну у великих розмірах.