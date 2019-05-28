Наркодилер под следствием продолжал заниматься сбытом наркотиков в Смеле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Полицейским Смелянского отдела полиции поступила информация о мужчине, который занимается сбытом наркотических средств на территории города. При осуществлении оперативной закупки, местный житель, по месту жительства сбыл фольговый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, которое согласно заключению эксперта является опасным психотропным веществом - амфетамином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черкасской области.
Вместе с тем, в дальнейшем полицейские получили информацию, что данный человек, находясь под следствием, продолжает заниматься сбытом наркотиков. Так, через несколько дней полицейские задокументировали еще один факт сбыта наркотических средств данным лицом. Кроме того, при осмотре его места жительства обнаружено два полиэтиленовых пакета, один с порошкообразным веществом желтого цвета, другой - с порошкообразным веществом бежевого цвета.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Житомире наркодилера посадили под домашний арест за сбыт кокаина в крупных размерах.