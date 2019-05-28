Наркодилер под следствием продолжал заниматься сбытом наркотиков в Смеле

Вместе с тем, в дальнейшем полицейские получили информацию, что данный человек, находясь под следствием, продолжает заниматься сбытом наркотиков. Так, через несколько дней полицейские задокументировали еще один факт сбыта наркотических средств данным лицом. Кроме того, при осмотре его места жительства обнаружено два полиэтиленовых пакета, один с порошкообразным веществом желтого цвета, другой - с порошкообразным веществом бежевого цвета.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомире наркодилера посадили под домашний арест за сбыт кокаина в крупных размерах.