В Кировоградской области зафиксировали еще одну смерть от гриппа
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 марта. УНН. В Новоукраинском районе Кировоградской области человек умер от осложнений гриппа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.
Лабораторно подтвердили вирус гриппа типа А (H1N1). Это уже седьмой летальный случай в области. Человек не имел прививки от гриппа.
Эпидемическая ситуация с ОРВИ на 12 неделе 2019 относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 35,8%).
За медицинской помощью в больницы по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% - дети. Всего госпитализировали 266 человек. С начала эпидсезона в области зарегистрировали 74 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все больные не были привиты против гриппа.
Как сообщал УНН, один летальный случай от осложнения гриппа зарегистрировали в Кировоградской области.
Напомним, зарегистрировали еще один летальный вирусологически подтвержденный случай гриппа в Кировоградской области.