В Кировоградской области зафиксировали еще одну смерть от гриппа

Лабораторно подтвердили вирус гриппа типа А (H1N1). Это уже седьмой летальный случай в области. Человек не имел прививки от гриппа.

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на 12 неделе 2019 относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превышает уровень эпидемического порога (минус 35,8%).

За медицинской помощью в больницы по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% - дети. Всего госпитализировали 266 человек. С начала эпидсезона в области зарегистрировали 74 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Все больные не были привиты против гриппа.

Как сообщал УНН, один летальный случай от осложнения гриппа зарегистрировали в Кировоградской области.

Напомним, зарегистрировали еще один летальный вирусологически подтвержденный случай гриппа в Кировоградской области.