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На Кіровоградщині зафіксували ще одну смерть від грипу

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 березня. УНН. У Новоукраїнському районі Кіровоградської області людина померла від ускладнення грипу. Про це УНН повідомили в прес-службі обласного лабораторного центру.

На Кіровоградщині зафіксували ще одну смерть від грипу

Лабораторно підтвердили вірус грипу типу А (H1N1). Це вже сьомий летальний випадок в області. Людина не мала щеплення від грипу.

Епідемічна ситуація із ГРВІ на 12 тижні 2019 року відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 35,8 %).

За медичною допомогою до лікарень з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% – діти. Всього госпіталізували 266 людей. З початку епідсезону в області зареєстрували 74 лабораторно підтверджених випадків грипу. Усі хворі не були щеплені проти грипу.

Як повідомляв УНН, один летальний випадок від ускладнення грипу зареєстрували на Кіровоградщині.

Нагадаємо, зареєстровали ще один летальний вірусологічно підтверджений випадок грипу на Кіровоградщині.

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