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На Кировоградщине отчитались о подготовке дорог к осенне-зимнему периоду

На Кировоградщине отчитались о подготовке дорог к осенне-зимнему периоду

Киев • УНН

 • 4202 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Директор ГП "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник во время аппаратного совещания в ОГА отчитался о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом передает корреспондент УНН.

Согласно информации, на сегодня выполнены следующие мероприятия:

- Заготовлено 24 тыс. 685 тонн противогололедных материалов, с учетом остатков прошлого года в области есть 36 тыс. 266 тонн (86% от запланированного объема, в планах - 42 тыс тонн)
- Полностью закончена заготовка технической соли - закуплено 5 тыс. 37 тонн, что с учетом остатков составляет 100% (план по показателю составляет 6 тыс. 87 тонн)
- Подготовлено к работе 234 единиц техники, что составляет 97% от планового показателя в 242 единицы. Кроме того, заключен 21 договор на привлечение техники других организаций.

Планируется создать десятидневный неуменшаемый запас горюче-смазочных материалов. Бензина - 40 тонн на сумму почти 1 млн 200 тыс. грн, дизтоплива - 60 тонн на сумму 1 млн 345 тыс. грн.

По состоянию на 6 ноября в наличии есть 3 тонны бензина и 8 тонн дизельного топлива.

По словам А.Рудника, для облавтодора закупка этих позиций является серьезной проблемой, поскольку "извлечь из оборотных средств предприятия" такую ​​сумму не представляется возможным. Поэтому есть необходимость создать такие запасы на местах.

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