На Кировоградщине отчитались о подготовке дорог к осенне-зимнему периоду
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Директор ГП "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник во время аппаратного совещания в ОГА отчитался о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом передает корреспондент УНН.
Согласно информации, на сегодня выполнены следующие мероприятия:
- Заготовлено 24 тыс. 685 тонн противогололедных материалов, с учетом остатков прошлого года в области есть 36 тыс. 266 тонн (86% от запланированного объема, в планах - 42 тыс тонн)
- Полностью закончена заготовка технической соли - закуплено 5 тыс. 37 тонн, что с учетом остатков составляет 100% (план по показателю составляет 6 тыс. 87 тонн)
- Подготовлено к работе 234 единиц техники, что составляет 97% от планового показателя в 242 единицы. Кроме того, заключен 21 договор на привлечение техники других организаций.
Планируется создать десятидневный неуменшаемый запас горюче-смазочных материалов. Бензина - 40 тонн на сумму почти 1 млн 200 тыс. грн, дизтоплива - 60 тонн на сумму 1 млн 345 тыс. грн.
По состоянию на 6 ноября в наличии есть 3 тонны бензина и 8 тонн дизельного топлива.
По словам А.Рудника, для облавтодора закупка этих позиций является серьезной проблемой, поскольку "извлечь из оборотных средств предприятия" такую сумму не представляется возможным. Поэтому есть необходимость создать такие запасы на местах.