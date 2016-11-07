На Кіровоградщині відзвітували про підготовку доріг до осінньо-зимового періоду
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Директор ДП “Кіровоградський облавтодор” Андрій Руднік під час апаратної наради в ОДА прозвітував про хід підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією, станом на сьогодні виконано такі заходи:
— заготовлено 24 тис. 685 тонн протиожеледних матеріалів, з урахуванням залишків минулого року в області є 36 тис. 266 тонн (86% від запланованого обсягу, у планах — 42 тис тонн);
— повністю закінчена заготівля технічної солі — закуплено 5 тис. 37 тонн, що з урахуванням залишків становить 100% (план по показнику складає 6 тис. 87 тонн);
— підготовлено до роботи 234 одиниці техніки, що становить 97% від планового показника в 242 одиниці. Крім того, укладено 21 договір на залучення техніки інших організацій.
Заплановано створити десятиденний незменшувальний запас паливно-мастильних матеріалів. Бензину — 40 тонн на суму майже 1 млн 200 тис. грн, дизпалива — 60 тонн на суму 1 млн 345 тис. грн.
Станом на 6 листопада в наявності є 3 тонни бензину і 8 тонн дизельного палива.
За словами А.Рудніка, для облавтодору закупівля цих позицій є серйозною проблемою, оскільки “витягти з оборотних коштів підприємства” таку суму немає можливості. Тож є необхідність створити такі запаси на місцях.