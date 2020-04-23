В Кировоградской области от коронавируса выздоровели 10 медработников
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Кировоградской области от коронавируса в целом уже вылечился 31 человек. Среди их числа - 10 медработников. Об этом УНН сообщили в преc-службе Кировоградской ОГА.
Непосредственно за минувшие сутки зарегистрировали шесть человек, которые вылечились от коронавируса. Речь идет о трех мужчинах и трех женщинах с Кропивницкого. Среди них - 63-летняя медработница Областного клинического госпиталя ветеранов войны и 45-летняя медработница Центральной городской больницы в Кропивницкому.
Всего в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 258 случаев заболевания коронавирусом. Среди них зафиксировано 86 медработников и семеро детей.
Напомним, в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 - летальные.