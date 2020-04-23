На Кіровоградщині від коронавірусу одужали 10 медпрацівників
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Кіровоградщині від коронавірусу загалом уже вилікувалась 31 людина. Серед їх числа – 10 медпрацівників. Про це УНН поінформували в преc-cлужбі Кіровоградської ОДА.
Безпосередньо за минулу добу зареєстрували шістьох людей, які вилікувались від коронавірусу. Йдеться про трьох чоловіків і трьох жінок із Кропивницького. Серед них – 63-річна медпрацівниця Обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та 45-річна медпрацівниця Центральної міської лікарні в Кропивницькому.
Загалом на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 258 випадків захворювання на коронавірус. Серед них зафіксовано 86 медпрацівників і семеро дітей.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 - летальні.