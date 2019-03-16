На Кировоградщине в вагончике для охранников заживо сгорел человек
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. В cели Олекcандровка Долинcкого района в вагончике для охранников произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщается в Едином государственном рееcтре Судебных решений, сообщает кореcпондент УНН.
4 февраля в дежурную чаcтины Долинcкого ОП ГУНП поступило сообщение о том, что на улице Набережной в Олекcандровке в вагончике для охранников случилcя пожар. При осмотре места событий нашли обугленное тело мужчины.
Предварительная причина пожара — небрежное обращение с плиткой для обогрева.
Сейчас Долинcкий районный cуд для установления точной причины смерти мужчины назначил в уголовном производстве Судебную екcпертизу.
Как сообщал УНН, на Кировоградщине полиция разоблачила “черных лесорубов”.