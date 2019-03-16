На Кiровоградщинi полiцiя викрила "чорних лiсорубiв"
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Працiвники управлiння стратегiчних розслiдувань та слiдчого управлiння полiцiї областi, за процесуального керiвництва прокуратури областi, в Онуфрiївському районi викрили злочинну дiяльнiсть осiб. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області, передає УНН.
У результатi вжитих заходiв правоохоронцi вилучили близько ста одиниць кругляка дуба та понад 300 складометрiв iншої деревини, а також два автомобiлi, якi чоловiки використовували для скоєння злочинiв.
До складу двох злочинних груп входило 14 осiб вiком вiд 23 до 48 рокiв — жителi Кiровоградської та Полтавської областей.
Розслiдування у рамках кримiнального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка лiсу) Кримiнального кодексу України, триває.
Наразi слiдчi звернулися з клопотанням до суду щодо накладення арешту на вилучене майно.
За скоєне особам загрожує покарання — до 5 рокiв позбавлення волi.
Як повідомляв УНН, тіло замордованого чоловіка виявили в лісосмузі на Кіровоградщині.