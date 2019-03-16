Тіло замордованого чоловіка виявили в лісосмузі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. У лісосмузі, яка знаходиться за кладовищем неподалік лісомеліорації у Новоукраїнці, знайшли тіло чоловіка. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє кореспондент УНН.
На тілі були видимі ознаки насильства.
Труп направили на тимчасове зберігання в морг Новоукраїнського районного відділення судово-медичної експертизи КЗ “Кіровоградське обласне бюро СМЕ”.
Для становлення остаточної причини смерті Бобринецький районний суд призначив у кримінальному провадженні судово-медичну експертизу. Ведеться слідство.
Нагадуємо, двоє жителів Кропивницького 28 лютого до смерті забили свого знайомого через те, що один із них приревнував до потерпілого цивільну дружину. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень.