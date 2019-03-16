Чоловіка забили стільцем через ревнощі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Двоє жителів Кропивницького 28 лютого до смерті забили свого знайомого через те, що один із них приревнував до потерпілого цивільну дружину. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрi судових рiшень, повiдомляє УНН.
Увечері підозрювані перебували в будинку на вулиці Алтайській, який належить жінці. Злочинці були нетверезі. Попередньо змовившись, вони били жертву, аж поки потерпілий не перестав подавати ознаки життя.
Наразі Кіровський районний суд призначив у кримінальному провадженні судово-біологічну експертизу.
Ведеться слідство.
Нагадаємо, у Черкасах чоловік забив брата до смерті.