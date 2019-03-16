Мужчину забили стулом из-за ревности
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Двое жителей Кропивницкого 28 февраля по смерти забили своего знакомого из-за того, что один из них приревновал к потерпевшему гражданскую жену. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.
Вечером подозреваемые находились в доме на улице Алтайской, который принадлежит женщине. Преступники были нетрезвые. Предварительно сговорившись, они били жертву, пока пострадавший не перестал подавать признаки жизни.
На данный момент Кировский районный суд назначил в уголовном производстве судебно-биологическую экспертизу.
Ведется следствие.
Напомним, в Черкассах мужчина забил брата до смерти.