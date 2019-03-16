Мужчину забили стулом из-за ревности

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Двое жителей Кропивницкого 28 февраля по смерти забили своего знакомого из-за того, что один из них приревновал к потерпевшему гражданскую жену. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.